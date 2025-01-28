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Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi

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Konya'daki aile katliamında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Vahşette babası babası, annesi ve kardeşi ile onları katledip intihar eden Ali Tunç yan yana toprağa verildi.

Konya'da babası Nurettin, annesi Canfeda ve kardeşi Hasan Can ile onları pompalı tüfekle öldürüp intihar eden Ali Tunç, yan yana toprağa verildi. Ali Tunç ile aile üyeleri arasında bilinen bir sorun bulunmadığı, olaydan 2 gün önce de piknik yaptıkları öğrenildi.

Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi

BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Binada oturanlar, gürültü ve silah sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Aile içi kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girdiklerinde Nurettin Tunç ile annesi Canfeda ve çocukları Ali ile Hasan Can Tunç'u pompalı tüfekle başlarından vurulmuş halde buldu.

Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi

BABASI, ANNESİ VE KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Olayda kullanılan pompalı tüfeğin Ali Tunç'un yanında olduğu görüldü. Polis, Ali Tunç'un, babası, annesi ve kardeşini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi. Yapılan araştırmada Ali Tunç'un daha önceden herhangi bir suç kaydının olmadığını tespit edildi.

Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi

OLAYDAN ÖNCEKİ GÜN PİKNİĞE GİTMİŞLER

Aile bireylerinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Yazır Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 4 kişi, yan yana toprağa verildi. Ali Tunç ile aile üyeleri arasında bilinen bir sorun bulunmadığı, olaydan 2 gün önce birlikte piknik yaptıkları öğrenildi.

Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi

Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBURAK:

intihar edeninde mi cenaze namazını kıldınız?

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Haber YorumlarıMustafa Samet Cetin:

kadir mısır ile kelebekler sonsuza uçar

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Bu nasıl bir şey kelimelerle anlatılmaz Allah Rahmet eylesin

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