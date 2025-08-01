Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Hakkari'de Yakalandı
Hakkari'de, 'Kasten Öldürme' suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonla yakalandı ve tutuklandı.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de "Kasten Öldürme" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. isimli şahıs yakalandı.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Yüksekova ilçesine bağlı Yaylacık mezrasında gerçekleştirilen operasyonla, hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. isimli şahıs yakalandı.
Jandarma ekiplerinin titiz takibi ve operasyonel çalışmaları sonucunda yakalanan Y.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa