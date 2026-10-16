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Kastamonu Tosya'da imamı odunla öldüren zanlı, babası, eniştesi adliyeye sevk edildi

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Kastamonu Tosya'da imamı odunla öldüren zanlı, babası, eniştesi adliyeye sevk edildi
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Kastamonu Tosya'da cami imamı, ormanlık alanda odunla başına vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan zanlı yakalanıp gözaltına alınırken, zanlı ile babası ve eniştesi işlemlerinin ardından Tosya Adliyesi'ne sevk edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde cami imamının başına odunla vurarak öldüren katil zanlısı ile babası ve eniştesi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Tosya ilçesi Yağcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yağcılar köyü Göl Mahallesi Camii imam hatibi İrfan Vurucu (50), ormanlık alandaki ağaç kesim noktasında çalışırken, anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen K.Ç. arkasından gelerek kafasına odunla vurdu. İrfan Vurucu, aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti. K.Ç. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaçan K.Ç.'yi ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı. Vurucu'nun cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı K.Ç. ile babası S.Ç. ve eniştesi H.D., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Tosya Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, olay sırasında kesim alanında bir gaziye yardım etmek amacıyla iki imam arkadaşıyla bulunduğu öğrenilen Vurucu'nun cenazesi, cuma namazını müteakiben Tosya Müftülüğü yanındaki namazgahta kılınacak cenaze namazının ardından Tosya Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Vurucu'nun evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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