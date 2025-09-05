Haberler

Kastamonu-Sinop Karayolunda Büyükbaş Hayvan Kazası

Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde bir yolcu otobüsü ve cip, yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarptı. Kazada 3 hayvan telef oldu ve her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu- Sinop karayolu üzerinde Gölveren köyü mevkiinde S.A. idaresindeki 37 AC 115 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü Sinop istikametine giderken, yine K.C.K. yönetimindeki 06 Y 1876 plakalı Fiat marka cip ise Kastamonu istikametine giderken yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarptı. Kazada yolcu otobüsü ile cipte büyük oranda madde hasar oluşurken, 3 büyükbaş hayvanda telef oldu.

Kazanın ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kulak küpesi bulunmayan hayvanların sahibini araştırırken, trafik ekipleri de incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

