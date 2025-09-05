Kastamonu-Sinop Karayolunda Büyükbaş Hayvan Kazası

Kastamonu- Sinop karayolu üzerinde yola çıkan büyükbaş hayvanlara yolcu otobüsü ile cip çarptı. Kazada 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu- Sinop karayolu üzerinde Gölveren köyü mevkiinde S.A. idaresindeki 37 AC 115 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü Sinop istikametine giderken, yine K.C.K. yönetimindeki 06 Y 1876 plakalı Fiat marka cip ise Kastamonu istikametine giderken yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarptı. Kazada yolcu otobüsü ile cipte büyük oranda madde hasar oluşurken, 3 büyükbaş hayvanda telef oldu.

Kazanın ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kulak küpesi bulunmayan hayvanların sahibini araştırırken, trafik ekipleri de incelemelerde bulundu. - KASTAMONU