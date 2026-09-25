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Kastamonu Şenpazar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiyece söndürüldü

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Kastamonu Şenpazar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiyece söndürüldü
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Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmesi üzerine çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 112'ye yapılan ihbarın ardından gelen itfaiye ekipleri, yangını araçta büyümeden söndürdü.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Şenpazar ilçesi Kastamonu-Cide karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.F. idaresindeki 68 KT 047 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden Ş.F., aracını durdurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın araçta büyümeden söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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