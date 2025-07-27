Kastamonu Pınarbaşı'ndaki Orman Yangını Hızla Söndürüldü

Kastamonu Pınarbaşı'ndaki Orman Yangını Hızla Söndürüldü
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Çalkaya Mahallesinden geçen Zarı Çayı kenarında bilinmeyen sebeplen yangın çıktı. Çıkan yangını çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede yangına müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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