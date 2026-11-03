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Kastamonu-Karabük kara yolunda takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

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Kastamonu-Karabük kara yolunda takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Kastamonu-Karabük kara yolunda takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı
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Kastamonu-Karabük kara yolu Kanlıgöl köyü mevkiinde virajı alamayan otomobil takla attı; kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'da virajı alamayan otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Karabük kara yolu üzerinde Kanlıgöl köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. yönetimindeki 57 ABU 026 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil, virajı alamayarak takla attı. Kazada sürücü ile Abdülkadir K. ve Nazmiye K. otomobilde sıkışarak yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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