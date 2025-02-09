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Kastamonu İnebolu'da Heyelan Sebebiyle İstinat Duvarı Yıkıldı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sağanak yağışların ardından meydana gelen heyelan, çay kenarındaki istinat duvarının yıkılmasına yol açtı. Ekipler, güvenlik önlemleri aldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çay kenarında meydana gelen heyelan sebebiyle istinat duvarı yıkıldı.

Kastamonu'da İnebolu ilçesinde, şehir merkezinden geçen Söke Çayı'nda heyelan meydana geldi. İlçede etkili olan sağanak yağış sonrası, ıslah çalışmalarının sürdürüldüğü çayda yaşanan heyelan sebebiyle istinat duvarları da çöktü.

Heyelanın yaşandığı alanda ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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