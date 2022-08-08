Kastamonu haberi! Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı Kastamonu haberler: Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı Malatya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı MALATYA - Malatya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.50 sularında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Malatya Caddesi üzerinde seyir halinde olan F.T. yönetimindeki 44 ACU 198 plakalı Citron marka hafif ticari araç, karşı yönden gelen B.S.A. idaresindeki 42 HAZ 67 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.S.A. ile M.M.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz Yeşilyurt Malatya Tragger 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kastamonu haberi! Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.