Kastamonu haber | Hafif ticari araç ile cip çarpıştı: Sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu 3. Sayfa Haberleri Gelen Kastamonu haberlerine göre Kastamonu'nun Cide içesinde hafif ticari araç ile cip çarpıştı. Kastamonu'nun Cide içesinde hafif ticari araç ile cip çarpıştı. Kazada sürücüler yara almadan kurtuldu. Kaza, Kastamonu'nun Cide ilçesi Bartın-İnebolu karayolu Ovaaltı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 ABZ 118 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir hakindeyken dönüş yapmak için yavaşlayan yabancı plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken sürücüler ise yara almadan kurtuldu. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Tragger Bartın 3. Sayfa Haberler

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