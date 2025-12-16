Haberler

Ölümle sonuçlanan kazada yaralanan kamyon sürücüsü tutuklandı

Ölümle sonuçlanan kazada yaralanan kamyon sürücüsü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu-İhsangazi kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan kamyonet sürücüsü tedavisinin ardından tutuklandı.

Kastamonu'da 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan kamyonet sürücüsü, tedavisinin ardından tutuklandı.

Kaza, dün Kastamonu-İhsangazi kara yolu Alpaslan köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. idaresindeki 37 SF 372 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola çıkmak isterken M.E. (64) yönetimindeki 37 SE 208 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan 56 yaşındaki İsmail Koç hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ise yaralandı.

Otomobil sürücüsü ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan kamyonet sürücüsü, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kamyonet sürücüsü tutuklanırken, otomobil sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden İsmail Koç'un cenazesi merkez ilçeye bağlı, Örencik köyünde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanda toprağa verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti

Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı

İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla çözüldü
Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu

Uğurcan'dan çok kötü haber
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım

Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Kameraya imza atan Messi'nin zor anları

Messi'nin zor anları
title