Ölümle sonuçlanan kazada yaralanan kamyon sürücüsü tutuklandı

Kastamonu'da 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan kamyonet sürücüsü, tedavisinin ardından tutuklandı.

Kaza, dün Kastamonu-İhsangazi kara yolu Alpaslan köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. idaresindeki 37 SF 372 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola çıkmak isterken M.E. (64) yönetimindeki 37 SE 208 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan 56 yaşındaki İsmail Koç hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ise yaralandı.

Otomobil sürücüsü ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan kamyonet sürücüsü, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kamyonet sürücüsü tutuklanırken, otomobil sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden İsmail Koç'un cenazesi merkez ilçeye bağlı, Örencik köyünde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanda toprağa verildi. - KASTAMONU