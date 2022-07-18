Kastamonu'daki feci kazada ölen amca ve yeğeni toprağa verildi

KASTAMONU - Kastamonu'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden amca ve yeğeni toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde Kastamonu-Daday karayolunda İlhan Erdemli yönetimindeki 37 FA 447 plakalı otomobil, Kastamonu istikametinden Daday istikametine giderken karşı yönden gelen İrfan Özdemir idaresindeki 34 LP 0506 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araçta bulunan Kemal Erdemli (70), araçtan yaklaşık 10 metre uzağa fırlayarak hayatını kaybetti. Aynı kazada ağır yaralanan İlhan Erdemli ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu'da mali müşavirlik yapan Kemal Erdemli ile Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünde çevre teknisyeni olarak görev yapan yeğeni İlhan Erdemli'nin cenazeleri, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Kuzeykent Ulu Cami'ye getirildi. Burada İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından cemaatten helallik istendi. Alınan helalliğin ardından İl Müftüsü Bilgiç cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazının ardından Kemal Erdemli ve yeğeni İlhan Erdemli, Okmeydanı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi.

Kazada yaralanan sürücü İrfan Özdemir ile araçlarda yolcu olarak bulunan Lütfiye Özdemir (70), Mücella Özdemir (42), Nazife Demirel (38), Sueda Yıldırım ve Ömer Seyfullah Yıldırım'ın tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.