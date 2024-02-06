Kastamonu-Daday karayolunda otomobil ile kamyonet çarpıştı

Kastamonu-Daday karayolu üzerinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu Kızılörencik mevkiinde Yılmaz Güney (55) idaresindeki 61 AGZ 940 plakalı Ford marka kamyonet ile Umutcan Acar yönetimindeki 37 EK 055 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Umutcan Acar (22) ile kamyonette yolcu olarak bulunan Fatih Küçük (30) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU