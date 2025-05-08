Kastamonu'da Yakalama Kararı Bulunan İki Hükümlü Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalandı

Kastamonu haklarında yakalama kararı bulunan iki hükümlü, jandarma ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, "vergi usul kanununa muhalefet ve tutuklunun kaçmasına yardım etme" suçlarıdan 44 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan M.K. ile Daday ilçesinde "on iki yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 10 yıl hapis cezası ile aranan B.B. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan B.B. tutuklanırken, M.K. ise İstanbul'da adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU