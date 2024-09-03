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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Gözaltına Alındı

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Kastamonu'nun Daday, Araç ve Tosya ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda kenevir bitkisi, esrar, ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kastamonu'nun Daday, Araç ve Tosya ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde Tosya ilçesinde ikamet eden H.Y.S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada kenevir bitkisi, 631 gram esrar ele geçirildi. Daday ilçesinde durdurulan araçta bulunan Ö.K. ve S.B. isimli şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet tabanca fişeği, sentetik ecza hapı ele geçirildi. Araç ilçesinde K.K., O.D. ve S.A. isimli şahısların bulunduğu araçta 58 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, sentetik ecza hapı ele geçirildi. Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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