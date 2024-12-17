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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslar çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Cide ilçesinde H.Y. ve A.İ. isimli şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet alüminyum folyoya sarılı vaziyette 2.40 gram esrar olduğu değerlendirilen madde, sigara kutusu içinde 0.50 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam tüp ve 39.4 gram taş kokain olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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