Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, 2 Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Ele geçirilen maddeler arasında metamfetamin ve sentetik ecza hapları yer alıyor.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunlarından gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Merkez ilçede belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. F.K. ve R.A. isimli şahısların ikametlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin, kannabinoid ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

C.Y., Y.H.D., U.D. ve S.K. isimli şahısların ikametinde yapılan aramada, metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 990 TL ve bin 300 dolar nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan R.A. ve C.Y. tutuklandı. Diğer şahıslar hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KASTAMONU

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.