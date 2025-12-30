Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesi kapsamında yapılan operasyonlarda, 2 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 2 gram kannabinoid maddesi, 4 gram esrar, 2 adet sentetik ecza hapı, 13 adet kenevir tohumu, 1 adet iklimlendirme çadırı, 2 adet iklimlendirme ışık düzeneği, 2 adet iklimlendirme vantilatörü, 1 adet pH metre, 17 adet bez saksı, 2 adet havalandırma sistemi, 3 adet uyuşturucu öğütme değirmeni, 26 adet bitki yetiştirme ilacı, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 31 adet kalem parfüm şişesi, 4 adet alüminyum folyo rulosu, 19 adet pürümüz çakmak ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU