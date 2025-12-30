Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve tarım ekipmanları ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesi kapsamında yapılan operasyonlarda, 2 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 2 gram kannabinoid maddesi, 4 gram esrar, 2 adet sentetik ecza hapı, 13 adet kenevir tohumu, 1 adet iklimlendirme çadırı, 2 adet iklimlendirme ışık düzeneği, 2 adet iklimlendirme vantilatörü, 1 adet pH metre, 17 adet bez saksı, 2 adet havalandırma sistemi, 3 adet uyuşturucu öğütme değirmeni, 26 adet bitki yetiştirme ilacı, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 31 adet kalem parfüm şişesi, 4 adet alüminyum folyo rulosu, 19 adet pürümüz çakmak ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Ebu Ubeyde şehit oldu! Dünya yüzünü ilk kez gördü
Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı! Neredeyse ceviz büyüklüğünde

Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki polemik büyüyor

Tansiyon yükseldi! Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasında polemik
Fenerbahçe'de kongre olacak mı? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı

Kongreye mi gidiyor? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı