Kastamonu'da Üç Tekerlekli Moped Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen üç tekerlekli mopedin altında kalan 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazesi hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen üç tekerlekli mopedin altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.
Kaza, Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Şenlik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Necmi Bağış idaresindeki üç tekerlerli moped, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesiinde devrildi. Devrilen mopedin altında kalan Necmi Bağış, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bağış'ın cenazesi, Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bağış'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Şenlik köyü Kafer Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - KASTAMONU