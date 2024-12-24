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Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp konteynerine atan 'anne'den çıldırtan savunma

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Kastamonu'da hamileliğini 9 ay boyunca ailesinden saklayıp, tuvalette doğurduğu bebeğini çöp poşetine sararak konteynerin yanına bırakan genç 'anne'nin mahkemedeki savunması pes dedirtti. Genç kadın, "Eğer bebeğimi öldürmek gibi bir niyetim olsaydı 9 ay karnımda taşımazdım, aldırırdım." ifadesini kullandı.

Kastamonu'da 2 Kasım 2023'te hamileliğini 9 ay boyunca ailesinden gizleyen ve tuvalette doğurduğu erkek bebeğini çöp poşetine sarılı vaziyette konteynerin kenarına bırakan Cansu Ç'nin (18) Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Hakkında, "Kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla açılan davanın duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan Cansu Ç. savunma yaptı.

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp konteynerine atan 'anne'den çıldırtan savunma

"ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM 9 AY KARNIMDA TAŞIMAZDIM"

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Cansu Ç., "Ben çocuğumu ölüme terk etmedim. Öldüğünü zannettiğim için babama çöp konteynerine bıraktırdım. Çok pişmanım, bu nedenle ambulansı aramadım. Aileme de söyleyemedim. O anın psikolojisi ile aklıma gelen buydu. Çocuğumu uzun zamandır görmüyorum. Adli kontrolle yargılanmak istiyorum, bu ceza bana iyi gelmiyor, kötüyüm. İyi halde değilim. Gerekirse ev hapsi istiyorum. Eğer bebeğimi öldürmek gibi bir niyetim olsaydı 9 ay karnımda taşımazdım, aldırırdım. Çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

ORGANLARINDA KALICI HASAR OLUP OLMADIĞINA BAKILACAK

Kastamonu Sosyal ve Politikalar İl Müdürlüğü adına duruşmaya katılan avukat ise şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek Cansu Ç.'nin cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet Savcısı ise Cansu Ç.'nin tutukluluğunun devam edilmesini isteyerek, bebeğin organ ya da duyularında zayıflama olup olmadığıyla ilgili kati rapor alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Cansu Ç.'nin tutukluğunun devamına karar verirken, Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine çöpe atılan bebeğin suç tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra duyu ya da organlarında kalıcı bir hasar olup olmadığıyla ilgili kati rapor alınmasının beklenilmesini kararlaştırdı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp konteynerine atan 'anne'den çıldırtan savunma

NE OLMUŞTU?

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde 2 Kasım 2023 tarihinde vatandaşlar, çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette erkek bebek bulmuştu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebek, yoğun çabalar sonucu hayata döndürülmüştü. Olayın ardından anne Cansu Ç. tutuklanmıştı. Bebek ise Ankara'daki tedavisinin ardından koruma altına alınmıştı.

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp konteynerine atan 'anne'den çıldırtan savunma
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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