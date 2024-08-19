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Kastamonu'da takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı

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Kastamonu'nun Araç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atan otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Araç ilçesi Kastamonu-Araç karayolu Aşağı Diphan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 06 EBB 26 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Metrelerce sürüklenerek durabilen otomobilin sürücüsü ile M.B., N.B., H.B. ve M.B. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Y.B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kullanılmaz hale gelen otomobil, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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