Kastamonu'da Takla Atan Cip Yön Tabelasına Çarptı: 5 Yaralı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde takla atan cipin yön tabelasına çarpması neticesinde 5 kişi yaralandı. Araçta bulunan vatandaşların, bir yakınlarının cenaze törenine katılmak için İstanbul'dan Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gittikleri öğrenildi.

Kaza, Seydiler ilçesi Kastamonu-İnebolu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 34JN1837 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak önce takla attı, daha sonra yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Z.O. (52), S.Ö. (51), A.O. (27) ve M.O. (33) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, araçta bulunan vatandaşların bir yakınlarının cenaze törenine katılmak için İstanbul'dan Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gittikleri öğrenildi. - KASTAMONU