Kastamonu'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Kastamonu'da yoldan çıkarak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu- İstanbul karayolu Kurucaören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenol S. (55) idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU