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Kastamonu'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde muhtarlık seçimleri nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili tutuklanan 4 sanığın yargı süreci devam ederken, mahkeme dosyayı mütalaa hazırlanması için Cumhuriyet savcısına devretti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, dosyayı mütalaa hazırlanması için Cumhuriyet savcısına devretti.

Olay, 3 Nisan'da Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Donalar köyü muhtarı seçilen Cengiz Sürer ile muhtar adayı Galip Alkaşı (42) arasında muhtarlık seçimleri sebebiyle tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle, kavga büyümeden önlendi. Bir süre sonra kavgayı duyan Donalar köyü muhtarı Cengiz Sürer'in ailesi, köyden Taşköprü ilçesine geldi. Cengiz Sürer'in yakınları, muhtar adayı Galip Alkaşı'nın bulunduğu kahveye gitti. Burada Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer, çocukları Hüseyin ve Barış Sürer, kayınbiraderi Şenol Can ile seçimlerde muhtar adayı Galip Alkaşı ve akrabası Mehmet Atasoy arasında tekrar tartışma çıktı. Daha sonra çıkan silahlı kavgada muhtar adayı Galip Alkaşı hayatını kaybetti, Mehmet Atasoy ise yaralandı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer ile çocukları Hüseyin ve Barış Sürer ile kayınbiraderi Şenol Can tutuklandı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 4 sanık hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı.

Açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada kendilerini savunan tutuklu sanıklar tahliyelerini talep etti. Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer'in avukatı Mustafa Arabacı da duruşmada yaptığı savunmasında, müvekkilinin olayın çıkmasını önlemeye çalıştığını ifade ederek, "Müvekkilimiz hakkında kasten öldürme ve tehdit suçlarından dava açılmıştır. Doğrudan bu olaya eylemi olmayan müvekkilimizin diğer eyleme katılanlardan ayrılması gerekiyor. Ayrı yargılanması lazım. Aynı suçtan yargılanabilmesi için failler arasında birlikte suç işleme kararı bulunmalı ya da birlikte hareket etmesi gerekiyor. Sanığın eyleminde, diğer iştiraklerle birlikte hareket ettiğine dair kuşku duyulması üzerine Yargıtay kararlarına göre beraat kararı verilmesi gerekmektedir" dedi.

Galip Alkaşı'nın akrabası olan müşteki Mehmet Atasoy ise, "Bir diyeceğim yoktur, sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Galip Alkaşı'nın babası Muzaffer Alkaşı, bütün sanıkların en ağır cezayı almalarını istediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı da sanıkların gelinen aşamada tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, avukatların mahkemeye sunduğu görüntülerin çözümünün yaptırılmasını kararlaştırarak, mahkemeye sunulan tanıkların dinlenmesinin reddine ve sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek mütalaanın hazırlanabilmesi için dosyayı Cumhuriyet savcısına devretti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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