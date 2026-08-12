Cide'de Havaya Ateş Açan Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ilçe merkezinde silahla havaya ateş açan şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, 9 Ağustos'ta Cide ilçesinde Otobüs Terminali mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs terminali mevkiinde silah seslerinin duyulması üzerine Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir aracı tespit etti. Aracın güzergahının belirlenmesinin ardından şüphelinin kimliği de tespit edildi.

Polis ekiplerince şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı