Kamyona çarpan servis aracındaki 3 öğrenci yaralandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir servis aracı kamyona çarparak kaza yaptı. Kazada 3 öğrenci yaralanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kaza, Cide ilçesi Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis aracı, kamyona çarptı. Kazada araçta bulunan 3 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa