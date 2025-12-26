Kastamonu'nun Cide ilçesinde kamyona çarpan servis aracındaki 3 öğrenci yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis aracı, kamyona çarptı. Kazada araçta bulunan 3 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU