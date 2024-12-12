Üye Girişi
Haberler
Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu 3 ay boyunca askıya aldı

Suriye'de anayasa ve parlamento askıya alındı

 Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek

Hakan Fidan kritik zirvede 1 değil tam 7 mesaj birden verecek

 Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu yere fırlattı

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz
Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu

Kastamonu'da Sahte Reçete İle Sentetik Ecza Hapı Satan Eczane Sahibi ve Çalışanları Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Sahte Reçete İle Sentetik Ecza Hapı Satan Eczane Sahibi ve Çalışanları Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da doktorların kimlik bilgilerini kullanarak sahte reçete düzenleyip sentetik ecza hapı satan bir eczane sahibi ve iki çalışanı gözaltına alındı. Operasyonda 4 bin 332 adet sentetik ecza hapı ve silah ele geçirildi.

Kastamonu'da doktorların kimlik bilgilerini kullanıp sahte reçete düzenleyerek sentetik ecza hapı satan eczane sahibi ve 2 çalışanı gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'daki bir eczanede, doktorların kimlik bilgileri kullanılarak sahte reçetelerle sentetik ecza hapı satıldığı bilgisine ulaşılması üzerine harekete geçildi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüten bir soruşturma çerçevesine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından eczaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda, görevli doktorların kimlik bilgilerini kullanarak sahte reçete düzenleyip uyuşturucu madde ticareti, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı tespit edilen eczane sahibi ve çalışanları yakalandı. Yapılan aramada 4 bin 332 adet sentetik ecza hapı ve 42 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Eczanedeki 3 bilgisayara incelenmek üzere el konuldu.

Operasyonda yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilken şahıslardan 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bütün Portekiz'i kendine düşman etti
img

İstanbul'da 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü
img

Son sözlerini soğukkanlılıkla kayda alıp intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 12 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Güngören'de bina neden çöktü? Az önce deprem mi oldu? 12 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fatih Portakal'ın maaşı ne kadar? Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın ne kadar kazandığını açıkladı! ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu? ÇANAKKALE'DE DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef'te 11 Aralık eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Masterchef 12 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MEB AGS KONU DAĞILIMI || 2025 AGS konu dağılımları belli oldu mu? AGS konu dağılımları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.