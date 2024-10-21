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Kastamonu'da Psikolojik Sorunlar Sonucu Trajik Olay: Anne Katliamı ve İntihar

Kastamonu'da Psikolojik Sorunlar Sonucu Trajik Olay: Anne Katliamı ve İntihar
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde psikolojik sorunları olan bir kişi, annesini pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili detaylar ve sosyal durum merak konusu.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, annesini pompalı tüfekle öldürüp aynı silahla intihar etti.

Olay, İhsangazi ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan apartmanda yaşatan Özkan Gebeşoğlu ve annesi Şaizer Gebeşoğlu'ndan haber alamayan İstanbul'daki yakınları komşularını arayarak evi kontrol etmelerini istedi. Eve giden komşular içeriden ses gelmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye aracının merdiveni yardımı ile pencereden eve girdi.

İçeri giren polis ekipleri, anne ve oğlunu silahla vurulmuş halde ölü buldu. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede Özkan Gebeşoğlu'nun annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi morga kaldırıldı. Öte yandan, Özkan Gebeşoğlu'nun uzun süredir psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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