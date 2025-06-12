Kastamonu'da Patlayan Su Borusu Otomobili Sürükledi

Kastamonu'da Patlayan Su Borusu Otomobili Sürükledi
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir su borusunun patlaması sonucu bir otomobil su birikintisine kapılarak savruldu. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde su borusunun patlaması neticesinde akıntıya kapılarak sürüklenen otomobilin sürücüsü mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince araç ve sürücüsü su birikintisinin içerisinde çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Daday'da tarımsal sulama için yapılan Bezirgan Hazım Kılıç Sulama Göleti'ne su taşıyan boru aniden patladı. Ergin K. idaresindeki 34 BRG 496 plakalı Fiat marka otomobil ise yolda uluşan su birikintisine kapılarak savruldu. Otomobil şarampoldeki ağaçlara takılarak durabildi. Aracın sürücüsü Ergin K. ise savrulan otomobilde mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıkan Ergin K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracı ve sürücüyü mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Aniden patlayan su borusu nedeniyle aracının su altında kaldığını ve yolun kenarına savrulduğunu söyleyen Ergin K., "Su borusu aniden patladı ve suyun debisi çok yüksekti. Arabayı kuş gibi savurdu yolun kenarına, şarampoldeki ağaçlar tuttu aracı. Yolun ortasına boruların parçaları ve kum birikintisi vardı. Aracın üzerine çıkarak 112'yi aradım ve yardım talebinde bulundum. Bunun üzerine jandarma ve itfaiye yönlendirdiler. İtfaiye ekipleri arabayı halatla çekip çıkardı. Arabanın içi su doldu, itfaiye gelene kadar arabanın üstüne çıkıp bekledim. Arabamda maddi hasar oluştu" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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