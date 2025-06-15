Kastamonu'da Orman Yangını Hızla Söndürüldü

Kastamonu'da Orman Yangını Hızla Söndürüldü
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık alanda çıka yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Daday ilçesi Tüfekçi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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