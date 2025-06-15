Kastamonu'da Orman Yangını Hızla Söndürüldü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık alanda çıka yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Daday ilçesi Tüfekçi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü. - KASTAMONU