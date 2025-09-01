Kastamonu'da Orman Yangını: 6 Köy Tahliye Edildi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 köyün tahliye edildiği ve herhangi bir can kaybının olmadığı duyuruldu.

Kastamonu Valiliği'nden Araç ilçesinde devam eden iki orman yangınıyla ilgili açıklama yapıldı. Tahliye edilen köy sayısının 6'ya yükseltildiğinin duyurulduğu açıklamada, köylerdeki vatandaşların ve hayvanların güvenli barınma alanlarına yerleştirildiği ifade edildi. Herhangi bir can kaybının olmadığının kaydedildiği açıklamada, "31 Ağustos 2025 tarihinde Karabük Eflani ilçesinde meydana gelen orman yangınının büyümesi sonucu, yangın ilimiz Araç ilçesi Güzelce köyüne de sirayet etmiştir. Orman yangınından dolayı; Güzelce köyünde 31 vatandaşımız, 6 adet büyükbaş hayvan, 100 adet küçükbaş hayvan, Kızılören köyünde 64 vatandaş, 100 adet büyükbaş hayvan, Ahatlar köyünde 74 vatandaş, İhsanlı köyünde 48 vatandaş, 80 adet büyükbaş hayvan, 60 adet küçükbaş hayvan, Akgeçit köyünde 150 vatandaş, 150 adet büyük/küçükbaş hayvan, Şiringüney köyünde 70 vatandaş tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Tahliye edilen vatandaşlar güvenli barınma alanlarına yerleştirilmişlerdir" denildi.

İki yangının da devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Güzelce köyü ve Akgeçit köylerinde çıkan yangın devam etmekte olup, yangına aşağıdaki tabloda listelenen kurumlar belirtilen araç ve personel ile müdahale etmektedir" denildi.

Açıklamada, 3 helikopter ve çevre il ve ilçelerden gelen Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, itfaiye, İl Özel İdaresine ait çok sayıda araç ve personelle yangına müdahalenin sürdüğü dile getirildi. - KASTAMONU