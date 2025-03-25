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Kastamonu'da Motosiklet ve ATV Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Kastamonu'da Motosiklet ve ATV Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde motosiklet ile ATV'nin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde motosiklet ile ATV'nin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Daday ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki motosiklet ile B.T. yönetimindeki ATV çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan H.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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