Kastamonu'da Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Hareketleri Vatandaşlardan Tepki Çekti

Kastamonu'da Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Hareketleri Vatandaşlardan Tepki Çekti
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Kastamonu'da trafikte motosikletin üstünde tehlikeli hareketler yapan sürücü, diğer araçların sürücüleri tarafından korna ile uyarıldı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü, artan motosiklet sayısı nedeniyle denetimlerini artırdı.

Kastamonu'da trafikte motosikletin üzerinde tehlikeli hareketler yapan sürücü kazaya davetiye çıkardı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, o anları saniye saniye görüntüledi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine uzanarak ilerlemeye çalıştı. Araçların yanında tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne diğer araçlardaki vatandaşlar korna çalarak tepki gösterdi. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklığının yükselmesinin ardından trafikteki motosiklet artışı sebebiyle denetimlerini arttırdı. Ekipler, motosiklet sürücülerine yönelik sık sık denetimler gerçekleştiriyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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