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Kastamonu'da Kurt Sürüsü Köydeki Hayvanları Telef Etti

Kastamonu'da Kurt Sürüsü Köydeki Hayvanları Telef Etti
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir köye inen kurt sürüsü, bir köpeği ve ikiği telef etti. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde köye inen kurt sürüsü, bir köpeği ve ineği telef etti.

Olay, gece saatlerinde Devrekani ilçesi Kurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürü halinde köye inen kurtlar, bir köpeği ve girdikleri ahırdaki ineği telef etti. Sabah saatlerinde köpeğin ve ineğin telef olduğunu gören vatandaşlar, güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerinde kurtlarla karşılaştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kurtların köye indikleri ve bir köpeği kovaladıkları görülüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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