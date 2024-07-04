Kastamonu'da Kur'an kursunda alçı tavan düştü, 2 çocuk yaralandı

Kastamonu'da bulunan bir Kur'an kursunda üstlerine alçı tavan düşen iki çocuk yaralandı.

Olay, Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde bulunan Hacı Kemal Pattabanoğlu Kur'an Kursu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kur'an kursundaki bir sınıfta alçı tavanın koparak düşmesi neticesinde ismi öğrenilemeyen iki çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan çocuklar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kur'an kursuna gelen polis ekipleri ise incelemelerde bulundu. - KASTAMONU