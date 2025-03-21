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Kastamonu'da Kumar Baskını: 5 Kişiye Ceza

Kastamonu'da Kumar Baskını: 5 Kişiye Ceza
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, Daday ilçesindeki bir kıraathaneye yaptığı kumar baskınında 5 kişi hakkında adli işlem başlattı. Kumar oynanması nedeniyle gerekli para cezası uygulandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Daday ilçesinde bir kıraathaneye kumar baskını yapıldı. Kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Daday İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan "Umuma Açık Kumar Oynatılması Muhtemel İşyerleri ve Kıraathaneler Uygulaması" kapsamında yapılan denetimlerde Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi.

Ekipler tarafından 5 şahsa kumar oynamaktan idari para cezası uygulanırken işyerinin işleteniyle ilgili adli işlemlere başlandı.

Taşköprü'de aranan şahıs yakalandı

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekibinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu 'Silahla Yağma' suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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