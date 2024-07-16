Kastamonu'da Kule Vince Çıkan Kişi Ölüme Davetiye Çıkardı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kule vince taktıkları paletin üzerine çıkan bir kişi, yerden metrelerce yüksekte cep telefonu ile binaları görüntüledi. Şahsın ölüme davetiye çıkardığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kastamonu'nun Küre ilçesindeki bir inşaatta, kule vince bağlanmış paletin üzerine çıkan şahıs, metrelerce yüksekte, ölüme davetiye çıkardı. Hareket eden vinç üzerinde elindeki cep telefonu ile binaların görüntüsünü çektiği düşünülen şahıs, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Binaların arasında hareket eden şahıs bir süre sonra yere indi.

O anlar kamerada

Şahsı gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde şahsın vinçten asılı halata tutunduğu ve oturduğu palet üzerinde dakikalarca yerden metrelerce yüksekte kaldığı görülüyor. Şahıs diğer eliyle de tuttuğu telefon ile görüntü çekiyor. O anları görüntüleyen vatandaş, "Yok ya, bu adam kafayı yemiş. Vallahi para verseler ben binmem. Hadi o bindi, oraya bindiren kim? Hepsi de kafayı yemiş" ifadelerine yer veriyor. - KASTAMONU