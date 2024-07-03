Kastamonu'da kaza: 1'i ağır 9 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Seydiler ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu Üyük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahit Y. (47) idaresindeki 34 UC 7615 plakalı hafif ticari araç ile Rahmi K. (49) yönetimindeki 37 LJ 150 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Y. (46), Elife Y. (44), Bahriye K. (49), Merve Y. (18), Kayra Y. (11), Seda Özer Y. (45) ve Sema Y. (13) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sahit Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - KASTAMONU