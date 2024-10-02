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Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kayıp olarak aranan iki vatandaş, 5 saat sonra şarampole devrilmiş otomobil içerisinde yaralı halde bulundu. Olay, emniyet güçlerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Necati A. ve Remzi E.'den haber alamayan yakınları dün akşam saatlerinde İhsangazi Emniyet Amirliği'ne gelerek kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri tarafından kayıp vatandaşların bulunması için ilçede çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ederken, vatandaşlar Kuşçular Mahallesi'nde bir otomobilin şarampole yuvarlandığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLELERİ KAYIP İHBARI YAPMIŞTI

Olay yerine gelen ekipler, 5 saattir kayıp olarak aranan Necati A. ve Remzi E.'yi şarampole devrilen otomobilde yaralı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Necati A. ve Remzi E. hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İhsangazi kastamonu Otomobil 3-sayfa Sağlık Kaza

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