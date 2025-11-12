Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğlunun Cenazeleri Bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra cesetleri ormanlık arazide bulunan anne ve 5 yaşındaki oğlunun cenazeleri, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Bozkurt ilçesi Köseali köyünde 2 Kasım'dan beri haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Çalışmaların 9'uncu gününde Osman Yaşar Helvacı'nın cesedi, köye yakın bir arazideki şelalenin altında bulunmuştu. Aramalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, kısa süre sonra aynı şelalenin yukarı taraflarında annenin de cesedine ulaşmıştı. Huriye Helvacı ve Osman Yaşar Helvacı'nın cenazeleri, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna getirildi. Kesin ölüm sebeplerinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Anne ile oğlunun cenazelerinin otopsi işlemleri sonrası Kastamonu'ya götürülerek defnedileceği öğrenildi. - ANKARA