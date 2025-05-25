Kastamonu'da Kavga: Bıçaklama Olayında Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'da çıkan kavgada 1 kişiyi bıçaklayarak yaralayan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki şahıs arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. M.E.H. isimli şüpheli kavga ettiği vatandaşı bıçaklayarak yaraladı. Yaralı vatandaş olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, M.E.H. ise olay yerinden kaçtı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde M.E.H. kısa sürede suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU