Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Kan Donduran Cinayet

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kastamonu'da mezarlıkta başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Cinayetin faillerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kastamonu'da mezarlıkta başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Kan donduran cinayetin faillerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay, Kastamonu il merkezi Kırkçeşme Mahallesi Ahmet Dede Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlıkta yerde yatar vaziyette bir erkek ile karşılaşan vatandaşlar, şahsın alkollü olduğunu düşünerek durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alkollü olduğu düşünülen şahsın başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine intikal eden Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri, incelemelerde bulundu. Bölgede boş kovan arayan polis ekipleri bulunan şahsın Tolga B. olduğunu tespit etti. Mezarlığa atıldığı değerlendirilen Tolga B.'nin faillerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Polisiye Cinayet Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kar Kardeşliği HD FULL izleme linki! Kar Kardeşliği tek parça altyazısız dublaj izle! Kar Kardeşliği hangi platform? Kar Kardeşliği gerçek hikaye mi? Kar Kardeşliği filmi nasıl bitiyor? 15 tatil 1 ay mı oldu 2024? Selahattin Baki kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selahattin Baki'nin hayatı ve biyografisi nedir? 25 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Gemileri Yakarım şarkı sözleri! İnci Taneleri dizisinde söylenen şarkılar! 25 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 25 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 25 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title