Kastamonu'da Kamyonet Park Halindeki Araca Çarptı: Sürücü Yaralandı

Kastamonu'da Kamyonet Park Halindeki Araca Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Tosya ilçesinde kontrolünü kaybeden kamyonet sürücüsü, park halindeki bir otomobile çarparak kaza yaptı. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde park halindeki otomobile çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tosya ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E. (61) yönetimindeki 37 KA 462 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyonet devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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