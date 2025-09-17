Haberler

Kastamonu'da Kadının Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Kesildi
Kastamonu'da bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı. Kadın, hastaneye başvurarak yardım istedi.

Kastamonu'da bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince kesilerek çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayan kadın, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Polikliniğine müracaat etti. Hastane personeli tarafından Kastamonu itfaiyesine bilgi verildi. Hastaneye gelen itfaiye ekibi, özel aparatlarla yüzüğü keserek çıkardı. - KASTAMONU

