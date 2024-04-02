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Kastamonu'da Kadın İntihar Etti

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kadın, evinin yanındaki arazide ağaca asılı halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Cide ilçesi Kayran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Fatma H., eve gelen oğlu tarafından evinin yanındaki boş arazide ağaca asılı halde bulundu. Annesini ağaca asılı halde gören oğlunun haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Fatma H.'nin cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Fatma H.'nin öğlen saatlerinde kız kardeşini aradığı ve kendisini psikolojik olarak iyi hissetmediğini söylediği öğrenildi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Fatma H.'nin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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