Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Suçüstü Yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde define bulmak için kaçak kazı yapan iki kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde Z.K. ve O.G. isimli şahısların define bulmak amacı ile zinsiz kazı yaptıkları bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada beton kırıcı, 30 litre benzin, kazma ve menevela ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince 2 kişi gözaltına alındı. - KASTAMONU