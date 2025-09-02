Kastamonu'da İki Orman Yangını Devam Ediyor

Kastamonu'nun Araç ilçesinde etkili olan iki orman yangını sürüyor. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürerken, kuvvetli rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde dün başlayan iki farklı bölgedeki orman yangınları sürüyor. Orman yangınlarına çok sayıda helikopter ve ekip hem karadan hem de havadan müdahale ediyor. Akşam saatleri itibarıyla etkili olan kuvvetli rüzgar, yangına müdahaleyi güçleştiriyor. Enerjisi yükselen yangın, Karabük-Kastamonu kara yolunun kuzey kesiminde devam ediyor. - KASTAMONU