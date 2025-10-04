Haberler

Kastamonu'da İki Katlı Ahşap Ev Yangında Küle Döndü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında, Ali Dinç'e ait iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bozkurt ilçesi Kocaçam köyü Bal Yemez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Dinç'e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen. Bozkurt itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü personellerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında iki katlı ahşap ev ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
