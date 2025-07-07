Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı

Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
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Kastamonu'da gökyüzünde arkasında beyaz duman bırakarak ilerleyen, bir süre sonra ise gözden kaybolan tanımlanamayan bir cisim görüldü.

Kastamonu semalarında görülen tanımlanamayan bir cisim vatandaşların dikkatini çekti.

Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı

ARKASINDA BEYAZ DUMAN BIRAKARAK İLERLEDİ

Cide ve İhsangazi ilçelerinde gökyüzünde arkasında beyaz duman bırakarak ilerleyen cisim merak uyandırdı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Cismin belirgin bir şekilde hareket ettiği, bir süre sonra ise gözden kaybolduğu görüldü.

Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, söz konusu cisim vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıjyqcs85fkm:

şimdide uzaylı istilası denilir merak etmeyin karanlık taraftaki iklim yasalarını dayatan o çetenin icadıdır iyi uykular yurdum insanları yuandığınızda evlerinizden şehirlerinizden çıkamayacasınız izinsiz doğayı tarımı ormanları yok. ediyorlar hiç birinizin gıkı çıkmıyor

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