Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı

Kastamonu semalarında görülen tanımlanamayan bir cisim vatandaşların dikkatini çekti.

ARKASINDA BEYAZ DUMAN BIRAKARAK İLERLEDİ

Cide ve İhsangazi ilçelerinde gökyüzünde arkasında beyaz duman bırakarak ilerleyen cisim merak uyandırdı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Cismin belirgin bir şekilde hareket ettiği, bir süre sonra ise gözden kaybolduğu görüldü.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, söz konusu cisim vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.