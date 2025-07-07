Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
Kastamonu'da gökyüzünde arkasında beyaz duman bırakarak ilerleyen, bir süre sonra ise gözden kaybolan tanımlanamayan bir cisim görüldü.
Kastamonu semalarında görülen tanımlanamayan bir cisim vatandaşların dikkatini çekti.
ARKASINDA BEYAZ DUMAN BIRAKARAK İLERLEDİ
Cide ve İhsangazi ilçelerinde gökyüzünde arkasında beyaz duman bırakarak ilerleyen cisim merak uyandırdı.
GÖZDEN KAYBOLDU
Cismin belirgin bir şekilde hareket ettiği, bir süre sonra ise gözden kaybolduğu görüldü.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, söz konusu cisim vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa