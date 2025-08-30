Kastamonu'da festivalde bıçaklı kavga! Bir kişi ağır yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen festival etkinliklerinde tezgah açmak isteyen iki satıcı arasında çıkan tartışmada bir kişi kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen 12. Uluslararası Heyamola Deniz Şenlikleri Kültür ve Sanat Festivali'nde edinilen bilgiye göre, İnebolu'da Boyranaltı mevkiindeki panayır alanında yiyecek satışı için tezgah açan 21 yaşındaki Özkan Ç. ile C.G. arasında tartışma çıktı.

FESTİVALDEKİ TEZGAH KAVGASI BÜYÜDÜ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.G.'nin savurduğu bıçak, Özkan Ç.'nın göğsüne saplandı. Olayda ağır yaralanan Özkan Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Burada ilk müdahalesi yapılan Özkan Ç., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Özkan Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın şüphelisi C.G. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.